شكرا لمتابعة خبر عن السديس يحث منسوبي شؤون الحرمين على سرعة أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جميع منسوبي الرئاسة والوكالة وقاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وقال السديس: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- وفرت كافة الوسائل للحفاظ على صحة الموطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء منذ بداية الجائحة حيث ضحت بكل شيء ووفرت كافة الامكانات من أجل سلامتهم.

وبين بأن حكومتنا الرشيدة-حفظها الله- وفرت اللقاحات اللازمة لتحصين المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا وسخرته مجاناً وتوفيره في الكثير من المراكز وسهلت حصوله .

ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية وان يديم على بلادنا الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان.