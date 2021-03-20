شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب بعد تلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن معظم الأعراض الجانبية للقاح كورونا خفيفة إلى متوسطة كالصداع والإرهاق وارتفاع الحرارة قليلاً ويمكن التغلب عليها بالكمادات وتناول خافض للراحة مثل " باراسيتمول " واتباع نمط حياة صحي .

وأضافت وزارة الصحة أنه في حل استمرار الأعراض لمدة من 5 إلى 7 أيام يجب زيارة الطبيب ، كما يجب تسجيل أي أعراض يشعر بها الشخص لمدة ثلاث أسبابيع بعد اللقاح وإذا شعر الشخص بأي حالة صحية أخرى عليه أن يتوجه إلى الطبيب .

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح آمن داعية الجميع إلى سرعة تلقيه للوقاية من هذا الفيروس الخطير وعدم الإنسياق وراء الشائعات .