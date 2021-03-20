شكرا لمتابعة خبر عن إعلان الضوابط الصحية لموسم الحج المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف برنامج التحول الوطني، عن الضوابط الصحیة لحج عام 1442ھـ، حیث اشترطت حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل الأول من شھر ذي الحجة.

وحددت الضوابط نسبة 60 %من سكان مكة المكرمة والمدینة المنورة للحصول على اللقاح قبل دخول شھر ذي الحجة بالإضافة إلى اقتصار الفئات العمریة من 18 إلى 60 سنة.

وتضمنت الضوابط تحدید فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جمیع الرخص الشرعیة للتخفیف على التنظیم.

كما أشترطت حصول جمیع المكلفین والعاملین في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة، وحصول جمیع حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل 1 ذي الحجة.

بالإضافة إلى حصول أي حاج من الخارج على لقاح كوفید-19 معتمد من منظمة الصحة العالمیة، وأن تكون الجرعة الثانیة من اللقاح قبل دخول المملكة بما لا یقل عن أسبوع، وإبراز نتیجة فحص مخبري معتمد سلبیة لفیروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من الوصول.

إلزام جميع الحجاج والعاميلة بارتداء الكمامة، جمیع الأوقات، وتنسیق خروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبیق الإجراءات الاحترازیة المعتمدة.

في حين أشترطت التباعد داخل السكن عند المبیت بمسافة متر ونصف بین الحجاج، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج