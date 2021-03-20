شكرا لمتابعة خبر عن بدء اختبارات الفترة الثانية للرخص المهنية للمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يبدأ اليوم السبت، جلسات الفترة الثانية من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية "الاختبار التربوي العام"، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

وأفادت الهيئة، أن الاختبارات ستستمر حتى الجمعة المقبل 26 مارس، لافتة إلى أن المعلم الذي يحصل على الرخصة المهنية، يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وهي تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن المعايير والمسارات المهنية، فضلًا عن الاختبار التربوي العام، تشمل العديد من التخصصات العلمية لكافة المراحل التعليمية، فيما كانت قد عقدت الفترة الأولى من الاختبارات في يناير الماضي، وتضمنت الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصاً تدريسياً.