شكرا لمتابعة خبر عن "تقني مكة" يواصل استقبال طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات في برنامج " اُتقن 6 " عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي " اُتقن 6" حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته السادسة في مناطق ومحافظات السعودية معلنة عن (6) دورات مسائية رجالية ونسائية تنطلق مساء يوم غد الأحد وتستمر 3أسابيع بواقع 6 دورات كل أسبوع .

أكد ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، مشيراً إلى أن المؤسسة بادرت بمواصلة تشغيل البرنامج رسوم رمزية عقب نجاحه في مراحله الخمس الماضية ، بالذات أنه يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية ، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية. والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة . مضيفاً أن دورات البرنامج تنفذ عن بعد في مجالات : الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء ، الأمن السيبراني ، إدارة الفعاليات والمناسبات ، ضريبة القيمة المضافة ، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية ، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية .

من جهته أوضح المهندس عبدالله باخشوين رئيس مركز الاعمال وخدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج "أُتقن 6" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات او أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر 15 سنه فأعلى في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية ، وكشف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من التخصصات المطروحة الذي تنفذ كل أسبوع بواقع ٤ أيام تدريبية لكل برنامج تدريبي وبإجمالي ١٦ ساعة تدريبية . وكشف أن شروط البرنامج تتطلب الالمام التام بإستخدام المنصة الالكترونية تيمز Teams ، التسجيل على البرامج التدريبية وتسديد الرسوم ( 100 ريال ) للبرنامج الواحد إلكترونياً عن طريق بوابة المركز على الرابط Ctc.tvtc.gov.sa ، فيما يحق للمتدرب / المتدربه الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب التي تنفذ في الفترة المسائية من الاحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب .