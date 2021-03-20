شكرا لمتابعة خبر عن توفير 84 غرفة لتلقي «لقاح كورونا» بمطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضح المشرف على تحضير لقاح كورونا «فايزر» بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز، أن اللقاح متوفر بكميات كبيرة بالمحطة الرئيسية، ويتم توزيعه على بقية مدن المنطقة.

وأكد المشرف على مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقًا لـ " المدينة ".

وأشار إلى أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم، حيث صمم المركز بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وآضاف أنه يتم أولًا إخراج العبوات التي تجمع اللقاح ومن ثم التأكد من جاهزية اللقاح بعد مراحل حفظه في درجة حرارة تصل إلى سالب 80 درجة ليتم وصوله إلى المتلقي، وهو في حاله سيولة بإضافة محاليل مخصصة لهذا الغرض وتتم عن بطريقتين،الأولى: يستخرج الملف من الثلاجة الذي يحتوي على 6 جرعات ويتم وضعها في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية،ويحتاج من ساعتين إلى ثلاث ساعات لكي يتم عمل التخفيف.

وتابع : اما الطريقة الأخرى فتكمن بوضع الملف في درجة حرارة الغرفة، وذلك يحتاج إلى نصف ساعة ليكون جاهزا للتحضير وتتم عملية التحضير من قبل الاطباء المناوبين في المساء والصباح بحيث يستخرج عدد اللقاحات المطلوب عملها في كل نوبة.

ويذكر أن اللقاحات تصل بشكل أسبوعي عن طريق الشركة المنتجة للقاح مع مندوب يومي من الشركة يكون مسؤولًا عن إيصال الثلاجات التي تحوي ملفات اللقاح، ويتم في كل أسبوع استيراد ما يقارب7 آلاف ملف باستثناء فترة التوقف حيث تدنت كميات الاستيراد لما يقارب 10. و200 ألف ملف.