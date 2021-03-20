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ابن مساعد: خونة الأوطان لا يتعلمون من التاريخ ومصيرهم سلة المهملات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

هاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كل خائن يقوم ببيع وطنه لاجئا للخارج مقابل الأموال، مؤكدًا أنهم مجرد أداة يتم استخدامها لمصالح الدول المعادية، ونهايتهم سلة المهملات.

وقال ابن مساعد: " شذاذ الآفاق من خونة الأوطان الذين يستقوون على أوطانهم بالخارج لا يتعلمون من التاريخ ".

وأضاف: " كل من فعل ذلك أصبح مجرد ورقة يستخدمها من ألجأه لفترة محددة ستنتهي مهما طالت وعندها سيكون مصير هذه الورقة سلة المهملات في أفضل الأحوال " .

واختتم بقوله: " التاريخ به مئات الأمثلة على ذلك " ،في إشارة إلى الخونة الذين تم تشريدهم في الشوارع بعد محاولاتهم الفاشلة في مهاجمة المملكة بما يخدم أجندات الدول المعادية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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