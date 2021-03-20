شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: خونة الأوطان لا يتعلمون من التاريخ ومصيرهم سلة المهملات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

هاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كل خائن يقوم ببيع وطنه لاجئا للخارج مقابل الأموال، مؤكدًا أنهم مجرد أداة يتم استخدامها لمصالح الدول المعادية، ونهايتهم سلة المهملات.

وقال ابن مساعد: " شذاذ الآفاق من خونة الأوطان الذين يستقوون على أوطانهم بالخارج لا يتعلمون من التاريخ ".

وأضاف: " كل من فعل ذلك أصبح مجرد ورقة يستخدمها من ألجأه لفترة محددة ستنتهي مهما طالت وعندها سيكون مصير هذه الورقة سلة المهملات في أفضل الأحوال " .

واختتم بقوله: " التاريخ به مئات الأمثلة على ذلك " ،في إشارة إلى الخونة الذين تم تشريدهم في الشوارع بعد محاولاتهم الفاشلة في مهاجمة المملكة بما يخدم أجندات الدول المعادية.