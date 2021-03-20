«استشاري عناية مركزة» يوضح سبب تورم واحمرار مكان تطعيم كورونا

أوضح استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق بن حمود العنزي، سبب احمرار وتورُّم موضع إبرة لقاح كورونا.

وقال استشاري الأمراض الباطينة –عبر تويتر- إنَّ تورم وحرارة واحمرار الذراع بعد التطعيم، يكون نتيجة لتفاعل المناعة مع خلايا العضلات التي أخذت اللقاح، وهو يشبه ما يحصل مسبقًا للبعض عند اختبار السل في الجلد.

وأضاف أنَّ هذه الأعراض تختفي خلال أيام، ولتخفيف الآلام يمكن وضع الثلج عليها وتناول المسكنات.

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