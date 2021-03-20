حساب المواطن يوضح كيفية تعديل الحالة الوظيفية للمستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تعديل الحالة الوظيفية إلى غير موظف، في حساب المستفيد بالبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّه «لا بدَّ من الدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية لديك إلى (لا توجد وظيفة)، وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ)، وسوف يتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى».

وقال المواطن في استفساره: إنّه كان موظفًا وأضاف دخله بالبرنامج، ثم تم فصله من الوظيفة، فكيف يعدل بيانات الدخل الخاصة به؟.

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