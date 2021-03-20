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حساب المواطن يوضح كيفية تعديل الحالة الوظيفية للمستفيد

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسار من مواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تعديل الحالة الوظيفية إلى غير موظف، في حساب المستفيد بالبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّه «لا بدَّ من الدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية لديك إلى (لا توجد وظيفة)، وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ)، وسوف يتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى».

وقال المواطن في استفساره: إنّه كان موظفًا وأضاف دخله بالبرنامج، ثم تم فصله من الوظيفة، فكيف يعدل بيانات الدخل الخاصة به؟.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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