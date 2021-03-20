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القيادة تهنئ رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

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الرياض - محمد عبدالله - تمنَّت له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدّى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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