السفير البريطاني بالرياض يؤكد التزام بلاده بالأمن القومي للسعودية

أكد السفير البريطاني في الرياض، نيل كرمبتون، أن بلاده ملتزمة بالأمن القومي للمملكة، معبرا عن إدانته للاعتداء الحوثي على المنشآت المدنية بالسعودية.

وقال السفير البريطاني –عبر حسابه على تويتر- : «أدين هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية»، وتابع قائلا: «تظهر هذه الهجمات مدى التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة على المنطقة».

وأكد السفير البريطاني «سوف تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية».

وتمت أمس الجمعة، السيطرة على حريق محدود في مصفاة للبترول بمدينة الرياض، نتيجة اعتداء بطائرة حوثية مسيرة.

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