11 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج.. والسعودية تتصدر حالات التعافي

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، منح أكثر من 11 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أنَّ السعودية تصدرت نسب التعافي من الفيروس بـ97.3%.

وذكر المركز –عبر حسابه على تويتر- أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (1,493,093)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (1,417,543)، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (11,616)، بينما بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة (11,456,476).

وأضاف المركز أنَّ السعودية تصدرت نسب التعافي بـ(97.3%)، ثم الإمارات (95.8%)، والبحرين (94.2%)، والكويت (92.7%)، وقطر (92.5%)، وسلطنة عمان (92.4%).

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