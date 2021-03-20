الجبير: الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة مصنوعة في إيران

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، أن إيران هي مصدر الصواريخ والمسيرات الحوثية التي استهدفت المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الجبير _في تصريحات صحفية لقناة عرب نيوز- إن «جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو موردة من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر».

وأشار الجبير إلى أن الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على حقل بقيق النفطي، مضيفا أن الاتهام نفسه وجهته باقي الدول التي دعتها السعودية للانضمام لها في التحقيق الخاص بحقل بقيق، قائلا: «من الواضح جدا بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأين تتم صناعتها».

يذكر أنه تمت أمس الجمعة السيطرة على حريق بسيط في مصفاة للبترول بالرياض، نتيجة اعتداء بطائرة مسيرة.

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