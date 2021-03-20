«منشآت» تعلن عن فتح باب التقديم لاستقطاب الكفاءات في مجالات عدة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، عن فتح باب التقديم لاستقطاب الكفاءات السعودية وذوي الخبرات في مجالات عدة.

وذكرت (منشآت) أنَّ المجالات المطلوبة تشمل: تنمية الأعمال، والشراكات الدولية، والاستراتيجية، والأداء المؤسسي، والاتصال، والتمويل، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية.

وأشارت (منشآت) إلى أنَّ التقديم متاح حاليًا عن طريق تسجيل الدخول والضغط على (I'm Interested) من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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