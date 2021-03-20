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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

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جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية ناميبيا هاجي جينجوب بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس هاجي جينجوب، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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