شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تتهيأ لإطلاق مبادرة «لكي نبقى مع الكبار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تعمل هيئة تطوير المنطقة على تنفيذ مبادرة ‏«لكي نبقى مع الكبار»، وذلك بعد وصول ناديي أبها وضمك، لأول مرة إلى دوري المحترفين، ولموسمين متتاليين.

وسيكون الهدف من المبادرة الاستثنائية وغير المسبوقة، التي ستنفذ على شكل دروس ومسابقات وتطبيقات عملية في حصص النشاط في كل مدارس عسير، الوصول إلى 400 ألف طالب في منطقة عسير في التعليم العام، من خلال 4 آلاف مدرسة، و70 ألف معلم، و‏30 ألف إداري.‏ وتؤكد المبادرة أن البقاء مع الكبار أيّاً كانوا لا بد من التحلي بقيمهم وصفاتهم، من خلال الالتزام أولاً بالقيم الإسلامية، والاتقان في العمل، والاتصاف بالوسطية والتسامح، ومجالسة الأخيار، وثانياً بالهوية الوطنية من خلال المحافظة على الذوق العام، والاهتمام بالمعالم الأثرية، والمحافظة على البيئة، وثالثاً بالحياة الصحية والاهتمام بها، وممارسة الرياضة باستمرار، والاتصاف بالإيجابية والتفاؤل، و(رابعاً)، بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الاعتزاز بالمهارات والاهتمام بترفيه الأُسر والادخار من أجل الأُسر.

ولضمان وصول مبادرة «لنبقى مع الكبار» على الوجه المطلوب، يجب أن يتم تنويع الوسائل والمبادرات برفع إدارات التعليم، آلية مناسبة وخطة عمل واضحة لإيصال الرسالة، وتكون مفصلة في مسابقات، وقصص، وعروض مرئية.

ولأن الشباب هم عماد البناء الحقيقي للوطن، جاءت هذه المبادرة لتكون تطبيقاً عملياً واقعياً، لغرس قيم التصميم والإرادة، ووضع الأهداف والسعي لتحقيقها بروح الفريق الواحد، لإعداد الطلاب والطالبات، لمستقبل أفضل يواكب رؤية المملكة التي ترتكز عليها مبادرة «لكي نبقى مع الكبار»، لرسم مستقبل أفضل، وتبقى بلادنا على الدوام في مقدمة الكبار.