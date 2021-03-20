شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة «الأفيدين» بعد سلق البيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لما يتداول عن سلق البيض وظهور مادة الأفيدين باعتبارها ضارة، إذ إنها أحد البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض التي تظهر عند تعرضها للحرارة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت معلومة تشير إلى أنه يجب عدم سلق البيض لمدة تتجاوز 15 دقيقة، لأن ذلك يؤدي لتكون اللون الأخضر حول الصفار وهو عبارة عن مادة الأفيدين، وهو مركب كبريتي ضار وخطر جداً.

وأكدت «الغذاء والدواء» أن الأفيدين هو أحد البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض وهي مادة طبيعية متواجدة في البيض لمنع تكون الميكروبات ولحفظ جنين الدجاج، وتعرض البيض للحرارة يساعد على انخفاض محتواه من الأفيدين، أما بالنسبة للطبقة الخضراء التي تحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 10-13 دقيقة فإنها تتكون بتفاعل الحديد المتواجد بصفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين ليكون مادة كبريتيد الحديد «iron sulfide» ذات اللون الأخضر وهي مادة آمنة للاستهلاك وتؤثر فقط على قبول المستهلك لتناول البيض وليس لها أي تأثير معلوم على الصحة العامة.