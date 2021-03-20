الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على زوج الموظفة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتامين على زوج الموظفة بالقطاع الخاص، إذا كان لا يعمل، أو كان يعمل في جهة حكومية مستثناة من الخضوع للتأمين الإلزامي.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «إذا كان زوج الموظفة العاملة في القطاع الخاص: يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، فإن صاحب عملها يلتزم بالتأمين عليه وعلى أبنائها الذكور حتى سن 25 سنة، والبنات غير المتزوجات غير العاملات».

وأضاف مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على الموظف، وجميع أفراد أسرته المشمولين بالنظام.

وقالت المواطنة في استفسارها: هل صاحب العمل ملزم بأن يؤمن على أطفال وزوج المواطنة السعودية، في حال كان الزوج يعمل في قطاع حكومي أو كانت مطلقة ولديها أطفال؟.

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