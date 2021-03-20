الصحة: لا يلزم إجراء فحص كورونا قبل أخذ اللقاح

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يلزم إجراء فحص فيروس كورونا قبل أخذ التطعيم في حالة عدم الاشتباه بالإصابة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حسب التوصيات الحالية، فإنه بشكل عام لا يلزم عمل فحص فيروس كورونا قبل تلقي اللقاح عند عدم الاشتباه، ويتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)».

وقال المواطن في استفساره: هل يلزم عمل فحص كورونا قبل أخذ اللقاح؟

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