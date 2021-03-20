بعد قليل.. شاهد إطلاق القمر السعودي «شاهين سات»

يتمّ في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت (بتوقيت السعودية)، إطلاق القمر السعودي 17 شاهين سات، وهو مصنَّع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بأيدٍ سعودية مائة في المائة.

وسيكون إطلاق القمر من منصة انطلاق من كازاخستان، ويمكن مشاهدة البث المباشر لعملية الإطلاق من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وسيقوم شاهين سات بمهام التصوير الأرضي وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى (0.9) متر، ووزن لا يتجاوز (75) كيلو جرام، وأبعاد تصل إلى (56 * 56 * 97) سم.

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