الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بالسحب الرعدية الممطرة والرياح والأتربة المثارة السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتشكل سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الدوادمي،الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، عفيف» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عقلة الصقورة، عنيزة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

فيما تتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية على مناطق الباحة «الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، سراه عبيدة» ومكة المكرمة «الطائف، العرضيات، ميسان» وجازان «الدائر، الريث، فيفا».