الحصيني: اليوم بداية موسم الحميمين وعدد أيامه 26 يومًا

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن موسم «الحميمين» بدايته اليوم السبت، وعدد أيامه (26) يومًا، ونجومه «سعد الأخبية– المقدم»، وفيه بداية فصل الربيع فلكيًا بتعامد الشمس على خط الاستواء ( الأحد21 مارس).

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّ أيام البرد في موسم «الحميمين» قليلة لكن الاحتياط واجب، رغم أنَّ الحرارة من الممكن أن تصل إلى (40) درجة مئوية.

وأشار الحصيني إلى أنَّه قد تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية.

وأضاف أنَّ ثاني منازل فصل الربيع، يتساوى فيه الليل والنهار ثمّ يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر فيه أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية، وبداية موسم المراويح.

وتابع الحصيني قائلًا: «أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف»، وأضاف «يقولو الأولين: يا ربنا يا كريم.. اكفنا برد الحميم».

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