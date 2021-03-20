«القويحص» يُطالب العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة العاصمة المقدسة: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يدعو جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج سرعة أخذ تطعيم كورونا.