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«القويحص» يُطالب العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - وفق ما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،  جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس المستجد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة العاصمة المقدسة: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يدعو جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج سرعة أخذ تطعيم كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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