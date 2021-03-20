السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 5140 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة و5140 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22650 حالة وفاة و827941 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

09:46ت م

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بروكسل 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة و5140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22650 حالة وفاة و827941 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //09:46ت م0022

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