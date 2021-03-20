السعودية اليوم / منشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة تستقبل غداً طلبات التسجيل في مبادرة "أتقن"



المدينة المنورة 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واس

تستقبل منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة غداً الأحد، طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي ( أتقن ) في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

وتشمل المبادرة التي تستمر 3 أسابيع عبر منصة "مايكروسفت تيمز"، 6 تخصصات للبنين والبنات في الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

وتعد (أتقن) من أهم المبادرات في نشر ‏الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة وإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس حياتهم اليومية والمهنية وتحقيق المسؤولية المجتمعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادة بالمؤسسة.

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