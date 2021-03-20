السعودية اليوم / البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

// انتهى //

07:18ت م

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برازيليا 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.// انتهى //07:18ت م0018

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