أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم السبت 20 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر العملة الأوروبية 214.30 دينار للشراء و216.68 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



بينما انخفض اليورو في تعاملات البنوك وشركات الصرافة مسجلا 159.55 دينار للشراء و159.61 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.



وتراجع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي إلى 133.56 دينار للشراء و133.58 دينار للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء إلى 249.56 دينار للشراء و252.33 دينار للبيع.

وفي تعاملات البنوك استقر الإسترليني عند 186.23 دينار للشراء و186.33 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء عند 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وفي البنوك بلغ الدرهم 36.36 دينار للشراء و36.37 دينار للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع.

ولدى بنك الجزائر المركزي سجل الريال 35.61 دينار للشراء و35.62 دينار للبيع.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.