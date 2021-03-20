أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 مارس 2021.. "الأصفر" يقاوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعدت أسعار الذهب في السعودية، في بداية تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021، على نحو طفيف، رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 210.39 ريال (56.10 دولار).



كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 184.09 ريال (49.09 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.79 (42.08 دولار).

الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت إلى 122.73 ريال (32.73 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم السبت نحو 6547.50 ريال (1746 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية نحو 1472.71 ريال (392.72 دولار).

أسعار الذهب عالميا

والجمعة، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1733.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار الخميس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد على عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفزت العوائد، إذ تعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي، قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي للولايات المتحدة في نحو 40 عاما.