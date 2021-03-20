السعودية | تأجيل إطلاق القمر السعودي.. وتاريخ جديد يحدد لاحقاً

شكرا لقرائتكم تأجيل إطلاق القمر السعودي.. وتاريخ جديد يحدد لاحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، السبت، أنه تم تأجيل إطلاق ‫القمر السعودي 17 "‬شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا اليوم، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وكان من المتوقع أن يطلق القمر الذي تقتضي مهمته بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان.

ويتميز "شاهين سات"، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت على تطوير القمر الصناعي بمشاركة شركة LINA Space الأميركية.