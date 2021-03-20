الملحق الثقافي في ألمانيا يستقبل الشلفان

‏استقبل الملحق الثقافي لدى ألمانيا، القنصل السعودي في فرانكفورت محمد الشلفان، وقد دار الحديث والإشادة بالجهود، لاسيما فيما يتعلق بقضايا المبتعثين ومرافقيهم في ألمانيا، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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