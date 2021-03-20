25 ألف جولة ميدانية في جدة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت أيضا خلال الشهر الحالي 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.
ونفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4407 جولات رقابية أخرى أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
فرق
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت أيضا 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.
الجولات
ونفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4312 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.
ونفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4358 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 90 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 138 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.
أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 172 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك أثناء حملات الرقابة الميدانية المشتركة خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7599 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 206 مخالفات، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.
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