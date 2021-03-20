أخبار السعودية اليوم.. تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي.. وعقوبات تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 19 مارس 2021م، ومنها: تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيَّرة، وعقوبات تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق غدًا السبت.

تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيَّرة.. و«الطاقة» تدين الأعمال التخريبية

صرَّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيَّرةٍ، نجم عنه حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء –ولله الحمد– إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

عقوبات تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة.. تصل للسجن 15 سنة وغرامة لا تتجاوز مليون ريال

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، تفاصيل الأمر الملكي رقم (أ/406) وتاريخ 27/07/1442هـ، الصادر بخصوص العقوبات المقررة على كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة.

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة.

‎‏‎ إصدار جديد لتوكلنا بخدمات «مميزة».. لا يحتاج لأبشر وبإمكان العمالة المخالفة التسجيل

أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، وأبرزها خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرةً دون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة، بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

«أم القرى» تنشر تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (419) وتاريخ 25/07/1442هـ، بتعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ.

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بشرورة

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران؛ وذلك في إطار تنفيذ حملة «الوقاية أمان» بمناطق ومدن المملكة كافةً.

بالفيديو.. القبض على قائد مركبة خالف قواعد «أكتاف الطرق» في جدة

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة خالف القواعد المتعلقة بعدم تجاوز أكتاف الطرق في جدة.

نداء عاجل من وزير الشؤون الإسلامية: خذوا اللقاح لنصلي في مساجدنا بأمان

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، بأخذ الأسباب المشروعة، وتناول اللقاح للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

«الأرصاد» يكشف حقيقة هطول الأمطار في شهر رمضان: هناك حالات جوية متطرفة

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للأرصاد» الدكتور أيمن علام، اليوم الجمعة، الحقيقة الكاملة لهطول الأمطار في شهر رمضان الكريم.

«الضمان الصحي»: 12 خطوة لتقديم شكوى ضد شركات التأمين

حدد مجلس الضمان الصحي 12 خطوة لتقديم شكوى ضد شركات التأمين إلكترونيًّا عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس.

«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة.. وعلى الجميع تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثَّةً الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

الأول من نوعه عالميًّا.. وفد من «البيئة» يتفقَّد مشروع تحسين فحول النخيل

زارت اللجنة الخاصة بتطوير فحول النخيل بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مشروع تحسين فحول النخيل الواقع غرب شقراء، المملوك لإحدى الشركات الوطنية، الذي يعد الأول من نوعه عالميًّا من حيث أعداد فحول النخيل وتنوع أصنافها.

القبض على مواطنين حاولا تهريب 3 ملايين قرص مخدر بميناء الملك عبدالعزيز

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة؛ أحبطت محاولة تهريب (2971600) قرص أمفيتامين.

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