شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح وأتربة تحجب الرؤية في معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم السبت، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

و أوضح مركز الأرصاد في التنبيه أن المنطقة الشرقية وتشمل مناطق الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - النعيرية - بقيق - حفر الباطن - قرية العليا ستشهد رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة و تدنٍّ في مدى الرؤية، وستبدأ من الساعة 9 صباحا وستنتهي في 5 مساء.

وفي منطقة الباحة ستشهد مناطق (الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن)، بجانب مواقع أخرى، سحب رعدية ممطرة، تصحبها نشاط في الرياح السطحية، وستبدأ في11 ص، وستنتهي في 7 مساء.

ومن الـ 11 صباحا إلى الـ 7 مساء أيضا، تحدث سحب رعدية ممطرة، تصاحبها نشاطا في الرياح السطحية، في مناطق عسير التي تتضمن (أبها - أحد رفيدة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - سراة عبيده)، وفي مناطق (الدائر - الريث – فيفا)، بجازان.

وفي منطقة مكة المكرمة، وخاصة في محافظات (الطائف - العرضيات – ميسان)، تبدأ سحب رعدية يصاحبها نشاطا في الرياح السطحية، من الـ 11 صباحا إلى الـ 7 مساء.

ومن الـ 9 صباحا إلى الـ 5 مساء، ستحدث حالة من الرياح النشطة والأتربة تسبب تدنيا في الرؤية، على مناطق الدوادمي - الزلفي - العاصمة الرياض - الغاط - المجمعة - ثادق - حريملاء - رماح - شقراء – عفيف) في الرياض، وكذلك مناطق (البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة - عقلة الصقور – عنيزة) في القصيم.