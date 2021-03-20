شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: على قاصدي الحرمين الشريفين سرعة أخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنه يجب على جميع منسوبي الرئاسة والوكالة وقاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفرت كافة الوسائل للحفاظ على صحة الموطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء، منذ بداية الجائحة، موضحا أنها ضحت بكل شيء ووفرت كافة الإمكانات من أجل سلامتهم.

وأوضح «السديس» أن الحكومة وفرت اللقاحات اللازمة لتحصين المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا، وسخرته مجاناً وتوفيره في الكثير من المراكز وسهلت حصوله.

ودعا رئيس شؤون الحرمين لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان.