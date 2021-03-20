السعودية | آل الشيخ: خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بآمان

شكرا لقرائتكم آل الشيخ: خذوا اللقاح حتى نصلي في مساجدنا بآمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس كورونا أخذ اللقاحات، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر طالب فيها الجميع لأخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها في التحصين من الوباء.

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

إلى ذلك، أتت تغريدة الوزير ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.