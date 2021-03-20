شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إغلاق منشآت مخالفة للإجراءات الصحية غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومراقبي إدارة صحة البيئة بالفترتين الصباحية والمسائية، تستمر بلدية غرب الدمام في جولات المراقبة وحملاتها ضد المخالفين لإجراءات فيروس كورونا الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق المنشآت المخالفة للاجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا( كوفيد-19) مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وشملت الجولات الميدانية المنشآت الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتاكد من تطبيق الأنظمة الصحية والاجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا ، مع تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات البلدية.