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إغلاق 394 منشأة تجارية مخالفة في عسير

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الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، ممثلة بالفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، 7842 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس .

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 394 منشأة تجارية، وتحرير 1915 مخالفة تنوعت ما بين السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، إضافة إلى عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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