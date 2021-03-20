السعودية اليوم / تونس تطلق أول قمر صناعي



تونس 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

أطلقت تونس أمس أول قمر صناعي بواسطة صاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن القمر الصناعي يعد من نوع الأقمار الصناعيّة المكعبة، و يزن في حدود 3 كيلوغرامات وسيتم توظيفه في مجال الإنترنات.

يذكر أن هذا القمر هو أول قمر صناعي تونسي وسادس قمر صناعي أفريقي، و تم تصنيعه بكفاءات محلية تونسية بشكل كامل.

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