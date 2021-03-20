

أبها 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، ممثلة بالفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، 7842 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 394 منشأة تجارية، وتحرير 1915 مخالفة تنوعت مابين السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، إضافة إلى عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

// انتهى //

01:13ت م

0005



أبها 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، ممثلة بالفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، 7842 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 394 منشأة تجارية، وتحرير 1915 مخالفة تنوعت مابين السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، إضافة إلى عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.// انتهى //01:13ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 394 منشأة مخالفة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.