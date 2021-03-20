السعودية اليوم / الجزائر تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 128 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 115970 ،فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 3053.

// انتهى //

23:06ت م

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الجزائر 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 115970 ،فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 3053.// انتهى //23:06ت م0125

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