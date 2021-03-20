السعودية اليوم / لبنان تسجل 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3588 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 340399، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5664 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة .

// انتهى //

22:45ت م

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بيروت 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 434322 .وذكرت وزارة الصحة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 340399، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5664 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة .// انتهى //22:45ت م0121

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