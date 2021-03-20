شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر فلكية تصادف الاعتدال الربيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الباحث الفلكي ملهم هندي أنه ابتداءً من اليوم السبت الموافق 20 مارس تتعامد الشمس على خط الاستواء وتصل أشعتها لكل بقعة على الأرض ويتساوى الليل والنهار لذلك سمي بالاعتدال، وذلك يعني نهاية فصل الشتاء بشكل عام على كل المناطق شمال خط الاستواء ويحل بذلك فصل الربيع.

وبيَّن هندي أن نهاية الشتاء فلكيا تختلف عن نهايته مناخيا حسبما نشعر به فعليا، فالنهاية المناخية تختلف من منطقة لأخرى وتكون في العشر الأوائل من شهر مارس على الجزيرة العربية، والمدة الفارقة بينها والفلكية تسمى الفترة الانتقالية بين الفصول وفيها تكون الأجواء متقلبة غير مستقرة وتمتاز بكثرة الغبار.

وأضاف إنه في يوم الاعتدال الربيعي يمكن رصد بعض الظواهر الفلكية منها شروق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي تماما وتغرب في الغرب الجغرافي، وتساوي الليل والنهار، واختفاء الظلال على المدن التي يمر بها خط الزوال لحظة رفع أذان الظهر في تلك المدن.