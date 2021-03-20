شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان: «عين الصقر 1» تعزز الخبرات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أن تمرين «عين الصقر 1» يستهدف تبادل الخبرات العسكرية بين المملكة وجمهورية اليونان الصديقة، وذلك لدعم أواصر التعاون بين قوات البلدين التي ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لكلا القوتين.

وبحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي، مع نظيره اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر استعراضًا للطائرات القتالية المشاركة من أمام المنصة لمناورات تمرين «عين الصقر 1» في قاعدة سودا الجوية باليونان والالتقاء بالمشاركين، وواصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16» و«ميراج-2000» و«فانتوم ف-4» طلعاتها الجوية في سماء البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، والمناورات الجوية وتدمير أهداف أرضية.