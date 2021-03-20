شكرا لقرائتكم خبر عن 263 متعافيا من «كوفيد 19».. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة. حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأعلنت الصحة تسجيل «391» حالة مؤكدة وتعافي «263» حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «3811» منها «574» حالة حرجة، فيما بلغ عدد الإصابات 384271 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 373864 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات 6596 حالة.

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