شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 مساجد مؤقتا في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً تم فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيَّنت الوزارة، أن المساجد المغلقة؛ أربعة مساجد في منطقة القصيم ومسجدان بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً اثنان منها بالمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.