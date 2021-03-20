شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: تهديد صريح لأرواح المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، بأشد العبارات تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة. وأكد العثيمين أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديدا لأرواح المدنيين.

وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.