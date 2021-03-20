شكرا لقرائتكم خبر عن «الوبرة» في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى، رئيس قسم الشؤون الفنية بدار ”الخليج 365” سابقا الزميل «جاسم الوبرة»، بعد معاناة مع مرض في الكلى، وخضوعه لعملية جراحية منذ 3 أشهر، ووصلت نسبة النجاح فيها لـ5 %، وأديت الصلاة عليه ودفنه في مقبرة أم الساهك، بعد صلاة العصر من يوم أمس الجمعة.

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الوبرة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»..