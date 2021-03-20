شكرا لقرائتكم خبر عن مضامير عالية الجودة ومسار للدراجات بـ«تلال الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عملية تطوير وإعادة تأهيل ممشى تلال الظهران، الذي يبلغ طوله 1294 مترًا، وعرضه 6 أمتار، وتزيد عدد الأشجار في الممشى على 342 شجرة، إضافة إلى مسار خارجي مخصص للدراجات الهوائية، واستمرت مراحل التطوير مدة 40 يومًا.

تجدد مستمر

وأوضح رئيس بلدية الظهران م. محمد الجاسم، أن البلدية أنشأت أربعة مضامير للمشي، ويعتبر ممشى تلال الظهران في تجدد مستمر، من خلال توسيع الرقعة الخضراء، والاهتمام بتنوع عملية التشجير، بالتركيز على الأشجار المظلة، والأنواع المختلفة من النخيل، والمضمار المطاطي الصحي؛ لممارسة رياضة المشي، مضيفًا إنه مطابق للمواصفات الصحية والرياضية.

مسار خارجي

وأشار إلى أن التوجه الآن هو إنشاء عدة مضامير للمشاة، تمتاز بمستوى عالٍ من الجودة، وغرس ثقافة المشي في المجتمع، وأنه ستتم إضافة مسار خارجي مخصص للدراجات الهوائية.

كثافة سكانية

وذكر أن موقع ممشى تلال الظهران يمتاز بكونه أكثر المواقع ارتفاعًا في مدينة الظهران، إضافة لوجود الكثافة السكانية حوله.

ألعاب أطفال

ولفت إلى أن أعمال بلدية الظهران تأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، وبرامج جودة الحياة، من خلال تطوير منطقة ألعاب الأطفال بوضع رسوم ألعاب حركية، وتركيب 48 لوحة إرشادية، وزيادة الرقعة الخضراء إلى أكثر من 50 ألف متر مكعب، وجارٍ العمل على إنشاء دورات مياه بالممشى.

أعمدة تجميلية

وكانت بلدية الظهران قد زودت الممشى بـ 105 كراسٍ خرسانية، و65 سلة نفايات، ووضع ألعاب للأطفال، إضافةً إلى تركيب 45 عمود إنارة، و103 أعمدة تجميلية.