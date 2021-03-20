شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلا مع ”الخليج 365”.. «بلدي الشرقية» يبحث تخفيف خطورة «الكلاب الضالة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلا مع ما نشرته ”الخليج 365” حول وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في الحدائق العامة والمتنزهات وقرب الوحدات السكنية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على السكان، خاصة الأطفال، أكد المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية أنه سيعقد اجتماعات متعددة مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث آلية عمل سريعة؛ لتخفيف الخطورة، وتحسين الوضع بشكل عام، خاصةً في الأحياء الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بأمانة المنطقة الشرقية محمد العتيبي، أن المجلس عقد عددًا من الاجتماعات مع الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، ومديرها د. عبدالرحمن الشهيل؛ للتنسيق حول موضوع الكلاب الضالة، ومكافحة انتشارها داخل المناطق السكنية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة، إلا أن قرارات المنظمات العالمية بطريقة التعامل مع الكلاب الضالة، والاكتفاء بتخديرها، ونقلها إلى محميات خاصة، هي السبب في انتشارها لعدم كفاية تلك الطريقة للقضاء على الأعداد الهائلة.

وشدد على أن المجلس سيعقد اجتماعات أخرى متعددة مع الجهات ذات العلاقه؛ لبحث تحسين الوضع، خاصةً في الأحياء الداخلية، بينما تصعب المشكلة بالأحياء الجديدة، بسبب مجاورتها لمناطق برية مفتوحة، يصعب بها السيطرة على دخول الكلاب الضالة.