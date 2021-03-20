أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.

إدانة:

وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.

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