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أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

أكدت وقوفها وتضامنها مع

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.

إدانة: 

وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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