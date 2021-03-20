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شكرا لقرائتكم أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19
وجددت حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.
أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض
أكدت وقوفها وتضامنها مع السعودية
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.
إدانة:
وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.
وجددت حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.
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